Жителі прифронтових територій та ті, хто втратив власне житло, мають можливість отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати у благодійному фонді "ADRA Ukraine", але варто розуміти видача відбувається не щоденно, повідомляє Politekae.net.

Благодійний фонд ADRA Ukraine розкрив, яку допомогу надає.

ADRA Ukraine — це українське представництво всесвітньої гуманітарної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яка працює в Україні з 1993 року. Основною метою організації є допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від війни, надзвичайних ситуацій чи соціально-економічних криз.

Благодійний фонд надає комплексну підтримку тим, хто найбільше потребує допомоги у цей складний час: внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю, а також постраждалим від бойових дій. Одним із ключових напрямків роботи є продовольча допомога. Жителі прифронтових територій та ті, хто втратив власне житло, мають можливість отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі. До наборів входить хліб, дитяче харчування, а також продуктові сертифікати, призначені для пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.

Фонд також здійснює фінансові виплати найуразливішим категоріям населення — вагітним жінкам, одиноким батькам, матерям-годувальницям, людям з інвалідністю та тим, хто втратив роботу і джерело доходу через війну. Важливим напрямком діяльності є психологічна підтримка.

Кваліфіковані фахівці працюють як з дорослими, так і з дітьми, які пережили евакуацію, втрату рідних, насильство чи інші важкі та травматичні події. Допомога надається у форматі індивідуальних консультацій та групових занять.

Детальну інформацію про безкоштовні продукти для пенсіонерів чи ВПО у Дніпрі, умови отримання допомоги, а також про графік роботи можна дізнатись на офіційних ресурсах фонду або дізнатися за номером гарячої лінії.

Організація розташована у місті Дніпро за адресою: вулиця Казакова, 2Д

