Жители прифронтовых территорий и потерявшие собственное жилье имеют возможность получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепре.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить в благотворительном фонде "ADRA Ukraine", но следует понимать выдача происходит не ежедневно, сообщает Politekae.net.

Благотворительный фонд ADRA Ukraine раскрыл, какую помощь оказывает.

ADRA Ukraine – это украинское представительство всемирной гуманитарной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency) , которая работает в Украине с 1993 года. Основной целью организации является помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, пострадавшим от войны, чрезвычайным ситуациям или социально-экономическим кризисам.

Благотворительный фонд оказывает комплексную поддержку тем, кто больше нуждается в помощи в это сложное время: внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, семьям с детьми, людям с инвалидностью, а также пострадавшим от боевых действий.

Одним из ключевых направлений работы является продовольственная помощь . Жители прифронтовых территорий и потерявшие собственное жилье имеют возможность получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепре. В наборы входят хлеб, детское питание, а также продуктовые сертификаты, предназначенные для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.

Фонд также осуществляет финансовые выплаты наиболее уязвимым категориям населения — беременным женщинам, одиноким родителям, кормящим матерям, людям с инвалидностью и тем, кто потерял работу и источник дохода из-за войны.

Важным направлением деятельности является психологическая поддержка . Квалифицированные специалисты работают как со взрослыми, так и с детьми, пережившими эвакуацию, потерю родных, насилие или другие тяжелые и травматические события. Помощь оказывается в формате индивидуальных консультаций и групповых занятий.

Подробную информацию о бесплатных продуктах для пенсионеров или ВПЛ в Днепре, условиях получения помощи, а также о графике работы можно узнать на официальных ресурсах фонда или узнать по номеру горячей линии.

Организация находится в городе Днепр по адресу: улица Казакова, 2Д.

