Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області передають лише тим, хто не отримував аналогічної допомоги протягом останніх трьох місяців.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області надаються в рамках гуманітарної підтримки, яку реалізує ASB Ukraine разом із партнерами, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на екстрену допомогу мешканцям населених пунктів, що постраждали від бойових дій. За інформацією Eleos-Ukraine з офіційного джерела у Facebook, проєкт охоплює території Богодухівської, Дергачівської громад та міста Харків. Завдяки співпраці з Aktion Deutschland Hilft і Eleos-Ukraine здійснюється забезпечення продуктовими наборами та засобами гігієни.

Жителі, які подали запити на підтримку, отримують необхідне відповідно до зафіксованих потреб. Організатори відзначають численні слова вдячності від отримувачів допомоги. Основна мета програми — адресне надання підтримки особам, які перебувають у складному становищі. Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області передають лише тим, хто не отримував аналогічної допомоги протягом останніх трьох місяців.

Окрім Харківщини, гуманітарна програма діє на Донеччині, зокрема в Лиманській, Добропільській та Дружківській громадах. Водночас найбільшу потребу організатори фіксують у Харкові та сусідніх районах через значну кількість людей, які втратили житло або були змушені евакуюватися. Для участі у програмі необхідно звернутися на гарячу лінію організації, яка координує процес видачі.

До слова, у Харківській області також можна отримати гроші.

Проєкт орієнтується на допомогу громадянам із прифронтових територій, які не отримували допомоги від інших структур протягом останніх трьох місяців.

