Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области передают только тем, кто не получал аналогичную помощь в течение последних трех месяцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются в рамках гуманитарной поддержки, которую реализует ASB Ukraine вместе с партнерами, сообщает Politeka.

Инициатива направлена на экстренную помощь пострадавшим от боевых действий жителям населенных пунктов. По информации Eleos-Ukraine из официального источника в Facebook, проект охватывает территории Богодуховской, Дергачевской общин и города Харькова. Благодаря сотрудничеству с Aktion Deutschland Hilft и Eleos-Ukraine осуществляется обеспечение продуктовыми наборами и средствами гигиены.

Жители, подавшие запросы в поддержку, получают необходимое в соответствии с зафиксированными потребностями. Организаторы отмечают многочисленные благодарности от получателей помощи. Основная цель программы – адресное оказание поддержки лицам, находящимся в сложном положении. Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области передают только тем, кто не получал аналогичную помощь в течение последних трех месяцев.

Кроме Харьковщины, гуманитарная программа действует в Донецкой области, в частности в Лиманской, Добропольской и Дружковской общинах. В то же время наибольшую потребность организаторы фиксируют в Харькове и соседних районах из-за большого количества людей, потерявших жилье или вынужденных эвакуироваться. Для участия в программе необходимо обратиться к горячей линии организации, координирующей процесс выдачи.

К слову, в Харьковской области тоже можно получить деньги.

Проект ориентируется на помощь гражданам с прифронтовых территорий, которые не получали пособия от других структур в течение последних трех месяцев.

