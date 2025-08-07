Подорожчання молочних продуктів у Одеській області, зокрема маргарину, простежується у зміні середніх показників за останній період.

Подорожчання молочних продуктів у Одеській області підтверджується актуальними цінами на маргарин Олком Вершковий 72,5%, що простежується протягом останніх тижнів, повідомляє Politeka.

За інформацією Мінфіну станом на 7 серпня 2025 року, середній рівень вартості цього продукту (200 г) становить 36,70 грн.

У різних мережах роздрібної торгівлі вартість маргарину суттєво відрізняється. Зокрема, в Auchan зазначений товар коштує 33,90 грн, тоді як у Novus — 39,49. У липні середній показник ціни в цих точках реалізації складав відповідно: 33,90 та 38,44 гривень. Таким чином, загальна середньомісячна ціна по країні була зафіксована на рівні 36,17.

Щоденний моніторинг індексу показує наступну динаміку. У період з 7 до 22 липня фіксувалася стабільна вартість — 35,95 гривень. Починаючи з 23 липня, маргарин подорожчав до 36,70 і утримувався на цьому рівні до кінця місяця. З 1 до 5 серпня вартість зросла до 39,49, після чого 6 та 7 серпня знову знизилась до 36,70. Загальний приріст упродовж звітного місяця склав 0,75.

Додатково, у магазині "Сільпо" представлено кілька схожих позицій з наступними розцінками за упаковку: вершковий «Щедро» 72% (250 г) — 35,19 грн; Чумак Вершковий столовий 72% (250 г) — 43,79; Olkom «Київський» вершковий 72,5% (200 г) — 40,69.

Подорожчання молочних продуктів у Одеській області, зокрема маргарину, простежується у зміні середніх показників за останній період, що підтверджується даними споживчих індексів.

Зважаючи на ситуацію, жителям радять шукати для себе більш вигідні альтернативи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: відколи місцеві жителі платять рекордно багато.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога в Одесі: хто має право та як отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: нестача важливого товару вплине на українців.