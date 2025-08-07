Місцевим мешканцям потрібно знати про обмеження руху в Тернопільській області, щоб підготуватися до тимчасових незручностей.

З 6 серпня мешканців та водіїв зіштовхнулися із суттєвими змінамми, адже обмеження руху в Тернопільській області торкнулося важливої ділянки дороги Р-43 у селі Чернихівці, повідомляє Politeka.

Як інформують у Фейсбук Служби відновлення та розвитку інфраструктури у нашому регіоні, через ремонт мосту через річку Гнізна повністю перекриють проїзд для всіх видів транспорту.

Це рішення пов’язане з необхідністю терміново замінити аварійну споруду на нову модульну конструкцію, яку Україна отримала від Японського агентства міжнародного співробітництва у межах програми екстреного відновлення.

Обмеження руху в Тернопільській області стосуватиметься відрізка автомобільної дороги державного значення Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/, на позначці 2+441 км. Місцева влада вже підготувала маршрути об’їзду, щоб мінімізувати незручності для водіїв.

Легкові автомобілі спрямовують на комунальні дороги села Чернихівці, а вантажівки направляють дорогою місцевого значення С200621 «Збараж - Старий Збараж».

У місцях, де починатимуться об’їзди, дорожні служби встановили попереджувальні знаки та схеми організації проїзду. Це має допомогти водіям обрати безпечний маршрут.

Передумовою для початку масштабного ремонту стала подія, що трапилася у червні. Водій вантажівки проігнорував заборонний знак, який забороняв проїзд транспортних засобів вагою понад 28 тонн. У результаті міст отримав серйозні пошкодження.

У ньому зруйнувалися балки прогонової частини. Відтоді діяли певні обмеження руху в Тернопільській області в цьому місці. Це не лише створювало небезпеку для водіїв, а й ускладнювало логістику.

