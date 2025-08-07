Местным жителям нужно знать об ограничении движения в Тернопольской области, чтобы подготовиться к временным неудобствам.

С 6 августа жителей и водителей столкнулись с существенными изменениями, ведь ограничение движения в Тернопольской области коснулось важного участка дороги Р-43 в селе Черниховцы, сообщает Politeka.

Как информируют в Фейсбуке Службы восстановления и развития инфраструктуры в нашем регионе, из-за ремонта моста через реку Гнезна полностью перекроют проезд для всех видов транспорта.

Это решение связано с необходимостью срочно заменить аварийное сооружение новой модульной конструкцией, которую Украина получила от Японского агентства международного сотрудничества в рамках программы экстренного восстановления.

Ограничение движения в Тернопольской области будет относиться к отрезку автомобильной дороги государственного значения Р-43 /М-19/ – Лановке – /Н-02/, на отметке 2+441 км. Местные власти уже подготовили маршруты объезда, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Легковые автомобили направляют на коммунальные дороги села Черниховцы, а грузовики направляют по дороге местного значения С200621 «Збараж – Старый Збараж».

В местах, где будут начинаться объезды, дорожные службы установили уведомительные знаки и схемы организации проезда. Это должно помочь водителям выбрать безопасный маршрут.

Предпосылкой для начала масштабного ремонта стало случившееся в июне событие. Водитель грузовика проигнорировал запретительный знак, запрещавший проезд транспортных средств весом более 28 тонн. В результате мост получил серьезные повреждения.

В нем разрушились балки пролетной части. С этого времени действовали определенные ограничения движения в Тернопольской области в этом месте. Это не только создавало опасность для водителей, но и усложняло логистику.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать