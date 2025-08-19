Люди можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпрі, включаючи хліб, дитяче харчування та продуктові сертифікати.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можна отримати у благодійному фонді "ADRA Ukraine", проте видача відбувається не щоденно, повідомляє Politekae.net.

Благодійний фонд ADRA Ukraine розкрив, яку допомогу надає.

ADRA Ukraine — це українське представництво всесвітньої гуманітарної організації ADRA (Adventist Development and Relief Agency), яка працює в Україні з 1993 року. Основною метою організації є допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від війни, надзвичайних ситуацій чи соціально-економічних криз.

Фонд надає підтримку внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, родинам з дітьми, людям з інвалідністю, а також тим, хто постраждав від бойових дій. Один з основних напрямків діяльності — продовольча допомога. Люди, які втратили житло або живуть у прифронтових районах, можуть отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпрі, включаючи хліб, дитяче харчування та продуктові сертифікати.

Також здійснюються виплати найбільш уразливим категоріям населення: вагітним жінкам, одиноким батькам, матерям-годувальницям, людям з інвалідністю та тим, хто втратив джерело доходу через війну.

Окремим напрямком роботи є психологічна підтримка. Фахівці фонду працюють із дорослими та дітьми, які пережили евакуацію, втрату близьких, насильство чи інші травматичні події. Допомога надається як у формі індивідуального консультування, так і через групову роботу.

Детальніша інформація про безкоштовні продукти для пенсіонерів та ВПО у Дніпрі, умови участі та отримання допомоги доступна на офіційних ресурсах організації та за телефоном гарячої лінії. Організація знаходиться в Дніпрі за вул. Казакова, 2Д.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.