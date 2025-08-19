Люди могут получить бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепре, включая хлеб, детское питание и продуктовые сертификаты.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре можно получить в благотворительном фонде "ADRA Ukraine", однако выдача проходит не ежедневно, сообщает Politekae.net.

Благотворительный фонд ADRA Ukraine раскрыл, какую поддержку оказывает.

ADRA Ukraine – это украинское представительство всемирной гуманитарной организации ADRA (Adventist Development and Relief Agency) , которая работает в Украине с 1993 года. Основной целью организации является помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, пострадавшим от войны, чрезвычайным ситуациям или социально-экономическим кризисам.

Фонд оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам, пенсионерам, семьям с детьми, людям с инвалидностью, а также пострадавшим от боевых действий. Одно из основных направлений деятельности – продовольственная помощь. Люди, потерявшие жилье или живущие в прифронтовых районах, могут получить бесплатные продукты для пенсионеров и ВПЛ в Днепре, включая хлеб, детское питание и продуктовые сертификаты.

Также осуществляются выплаты наиболее уязвимым категориям населения: беременным женщинам, одиноким родителям, кормящим матерям, людям с инвалидностью и тем, кто потерял источник дохода из-за войны.

Отдельным направлением работы психологическая поддержка. Специалисты фонда работают со взрослыми и детьми, пережившими эвакуацию, потерю близких, насилие или другие травматические события. Помощь оказывается как в форме индивидуального консультирования, так и через групповую работу.

Более подробная информация о бесплатных продуктах для пенсионеров и ВПЛ в Днепре, условия участия и получения помощи доступна на официальных ресурсах организации и по телефону горячей линии. Организация находится в Днепре на ул. Казакова, 2Д.

