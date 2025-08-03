Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області можна отримати, звернувшись за контактами, вказаними в актуальних оголошеннях.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області наразі доступне у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції розміщує сайт «Допомагай»..

Жителі області пропонують тимчасове розміщення у своїх будинках для різних категорій громадян. У Старокостянтинівському районі є оселя з двома кімнатами, кухнею з плитою, ванною кімнатою і санвузлом. Неподалік знаходяться школа, продуктові крамниці, зупинка, дитячий садок, пошта, ринок і СТО. Житло передбачено для осіб літнього віку, матерів із дітьми. Приміщення обладнане інтернетом і всіма комунікаціями. Заселення можливе негайно.

У селі Старий Остропіль надається просторий дім із цегли — три кімнати, кухня, санвузол, літня кухня та земельна ділянка. Будинок має воду, електроенергію, газ. Поруч — школа, медзаклад, річка, магазини, сервісний пункт, кафе. Приймають родини, жінок, подружжя без дітей, людей похилого віку.

У Кам’янці-Подільському місцевий пенсіонер запрошує до цегляного будинку поблизу природного об’єкта. Приміщення з опаленням дровами, балонним газом. Перевага — ветеранам, молоді з інтернатів, чоловікам, охочим допомогти з хатніми справами. Розташування — вулиця Шевченка, 77. Вільних місць — два.

Безкоштовне житло для переселенців у Хмельницькій області можна отримати, звернувшись за контактами, вказаними в актуальних оголошеннях на платформі «Допомагай».

До слова, на Хмельниччині також пропонують роботу. Зокрема, один із варіантів - посада різноробочого із зарплатою від 25000 до 30000. Ця робота для пенсіонерів у Хмельницькому передбачає допомогу в різних господарських справах на територіях клієнтів.

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