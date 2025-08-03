Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области можно получить, обратившись за контактами, указанными в актуальных объявлениях.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области доступно в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях размещает сайт «Допомагай».

Жители области предлагают временное размещение в своих домах для разных категорий граждан. В Староконстантиновском районе есть дом с двумя комнатами, кухней с плитой, ванной комнатой и санузлом. Недалеко находятся школа, продуктовые лавки, остановка, детский сад, почта, рынок и СТО. Жилье предусмотрено для пожилых людей, матерей с детьми. Помещение оборудовано интернетом и всеми коммуникациями. Заселение возможно немедленно.

В селе Старый Острополь предоставляется просторный кирпичный дом — три комнаты, кухня, санузел, летняя кухня и земельный участок. Дом имеет воду, электроэнергию, газ. Рядом - школа, медучреждение, река, магазины, сервисный пункт, кафе. Принимают семьи, женщин, супругов без детей, стариков.

В Каменце-Подольском местный пенсионер приглашает в кирпичный дом вблизи природного объекта. Помещение с отоплением дровами, баллонным газом. Преимущество - ветеранам, молодежи из интернатов, мужчинам, желающим помочь с домашними делами. Расположение – улица Шевченко, 77. Свободных мест – два.

Бесплатное жилье для переселенцев в Хмельницкой области можно получить, обратившись за контактами, указанными в актуальных объявлениях на платформе «Допомагай».

К слову, в Хмельницкой области также предлагают работу. В частности, один из вариантов – должность разнорабочего с зарплатой от 25000 до 30000. Эта работа для пенсионеров в Хмельницком предусматривает помощь по разным хозяйственным делам на территориях клиентов.

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