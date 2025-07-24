Новий графік руху транспорту в Вінницькій області уже діє, і він охоплює десятки маршрутів, які відправляються з Барського автовокзалу, повідомляє Politeka.

Для людей, які активно користуються автобусними перевезеннями, важливо знати про новий графік руху транспорту в Вінницькій області У липні з'явилися актуальна інформація щодо автобусів, які курсують по регіону.

Новий графік руху транспорту в Вінницькій області містить точний розклад рейсів з Бару до Вінниці. Найперший вирушає о 6:05. Далі о 6:30, 7:05, 7:15, 7:35, 7:55, 8:04, 8:30, 8:50, 9:05, 9:30, 10:00, 10:25, 10:35, 11:10, 11:45.

Після цього, о 12:15, 12:45, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:05, 14:25, 14:50, 15:10, 15:20, 15:45, 16:20, 16:50, 17:10, 18:10, 18:40 та 19:20. Частина цих маршрутів доступна лише в окремі дні, наприклад у понеділок і п’ятницю. Приміром, автобус о 6:30 виїжджає саме в ці два дні.

Також у розкладі є інформація для пасажирів, які прямують до Жмеринки. Вони вирушають о 6:10, 8:20, 10:00, 12:40, 14:50, 16:00 та 17:05. У напрямку Кам’янця-Подільського автобуси їдуть о 9:50 та 16:45, а на Нову Ушицю через Віньківці - об 11:30.

До Любомирівки з заїздом у Гулі та Заміхів можна вирушити о 14:55. Маршрутки до Мурованих Курилівців курсують о 13:20, 17:25 та 18:40. До Михайлівців можна доїхати о 8:25 і 15:30, а до Мигалівців є можливість виїхати о 6:30 та 12:00, але лише у середу та суботу.

Окрім цього, є зміни для тих, хто обира напрямок Вінниця-Козятин. Від 7 липня діє оновлений розклад. Відправлення з Вінниці відбувається о 6:10, 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30 та 19:00.

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