Новый график движения транспорта в Винницкой области уже действует, и охватывает десятки маршрутов, отправляемых с Барского автовокзала, сообщает Politeka.

Для людей, активно пользующихся автобусными перевозками, важно знать о новом графике движения транспорта в Винницкой области В июле появилась актуальная информация об автобусах, курсирующих по региону.

Новый график движения транспорта в Винницкой области содержит точное расписание рейсов из Бара в Винницу. Первый отправляется в 6:05. Далее в 6:30, 7:05, 7:15, 7:35, 7:55, 8:04, 8:30, 8:50, 9:05, 9:30, 10:00, 10:25, 10:35, 11:10, 11:45.

После этого, в 12:15, 12:45, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:05, 14:25, 14:50, 15:10, 15:20, 15:45, 16:20, 16 18:40 и 19:20. Часть этих маршрутов доступна только в отдельные дни, например, в понедельник и пятницу. К примеру, автобус в 6:30 уезжает именно в эти два дня.

Также в расписании есть информация для пассажиров, направляющихся в Жмеринку. Они отправляются в 6:10, 8:20, 10:00, 12:40, 14:50, 16:00 и 17:05. В направлении Каменец-Подольского автобусы едут в 9:50 и 16:45, а на Новую Ушицу через Виньковцы – в 11:30.

В Любомировку с заездом в Гуле и Замехов можно отправиться в 14:55. Маршрутки в Мурованые Куриловцы курсируют в 13:20, 17:25 и 18:40. До Михайловцев можно доехать в 8:25 и 15:30, а до Мигаловцев есть возможность выехать в 6:30 и 12:00, но только в среду и субботу.

Кроме того, есть изменения для тех, кто выбирает направление Винница-Казатин. С 7 июля действует обновленное расписание. Отправление из Винницы происходит в 6:10, 7:40, 8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 12:50, 14:00, 15:00, 16:25, 17:30 и 19:00.

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