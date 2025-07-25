Нова система оплати проїзду в Сумській області запрацювала у Конотопі, адже мешканцям міста презентували електронну картку містянина під назвою “Конотопка”, повідомляє Politeka.

Про це інформує Конотопська міська рада.

Цей інструмент дає можливість розраховуватися у громадському транспорті без готівки. Впровадження тривало з минулого року, наразі вже встановлено 60 валідаторів у трамваях і автобусах. Розробники передбачили, що до картки можна буде прив’язати спеціальний мобільний застосунок.

Завдяки цьому додатку громадяни зможуть дізнаватися про важливі місцеві події, бронювати візити до ЦНАПу, лікарень та переглядати іншу інформацію. Дизайн виконаний у тематичному стилі. Назва “Конотопка” походить від історичної річки, яка раніше протікала територією міста й була частиною оборонної структури фортеці.

У трамвайному управлінні наголошують: зміни торкнуться і персоналу. Частина кондукторів вже перекваліфікована на контролерів. Поступово готівкова оплата буде зменшена – наразі вона здійснюється через мобільні валідатори. Вони формують цифровий квиток із реєстрацією в системі.

Для осіб, які мають право на пільговий проїзд, передбачено безоплатну видачу “Конотопки”. Серед таких громадян — пенсіонери, багатодітні, учасники бойових дій, інваліди, ліквідатори Чорнобильської аварії. Картки можна отримати у приміщенні Управління соціального захисту. Пенсіонерам видача проводиться в ЦНАПі. Початок реєстрації – з 22 липня. Окрема картка для школярів почне діяти з 1 вересня.

Нова система оплати проїзду в Сумській області покликана зробити перевезення комфортними, а облік — прозорим.

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