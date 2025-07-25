Новая система оплаты проезда в Сумской области заработала в Конотопе, ведь жителям города презентовали электронную карточку горожанина под названием "Конотопка", сообщает Politeka.

Об этом сообщает Конотопский городской совет .

Этот инструмент дает возможность рассчитываться в общественном транспорте без наличных денег. Внедрение длилось с прошлого года, сейчас уже установлено 60 валидаторов в трамваях и автобусах. Разработчики предусмотрели, что к карте можно будет привязать специальное мобильное приложение.

Благодаря этому приложению граждане смогут узнавать важные местные события, бронировать визиты в ЦНАП, больницы и просматривать другую информацию. Дизайн выполнен в тематическом стиле. Название "Конотопка" происходит от исторической реки, которая ранее протекала по территории города и была частью оборонной структуры крепости.

В трамвайном управлении отмечают: изменения коснутся и персонала. Часть кондукторов уже переквалифицирована в контролеров. Постепенно наличная оплата будет уменьшена – она осуществляется через мобильные валидаторы. Они формируют цифровой билет с регистрацией в системе.

Для лиц, имеющих право на льготный проезд, предусмотрена безвозмездная выдача “Конотопки”. Среди таких граждан – пенсионеры, многодетные, участники боевых действий, инвалиды, ликвидаторы Чернобыльской аварии. Карты можно получить в помещении Управления социальной защиты. Пенсионерам выдача производится в ЦНАПе. Начало регистрации – с 22 июля. Отдельная карточка для школьников начнет действовать с 1 сентября.

Новая система оплаты проезда в Сумской области призвана сделать перевозку комфортной, а учет — прозрачной.

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