Прогноз погоди в Дніпрі на 10 днів обіцяє переважно спекотну, малохмарну атмосферу без значних опадів, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані meteofor.

Місто знову опиняється під впливом літньої спеки — температурні показники коливатимуться від +29 до +34°C, що створить умови для активного відпочинку, однак з підвищеним ризиком теплового перевантаження.

З 23 по 1 серпня денні значення сягатимуть максимумів переважно у межах +30…+34°C, тоді як нічна прохолода приноситиме полегшення — очікуються показники від +18 до +23°C. Найвищий пік спеки припаде на 30 липня, коли термометри можуть показати до +34°C. Водночас найпрохолодніше буде 29 липня — всього +29°C вдень і +20°C вночі.

Вологість майже відсутня — лише 0.5 мм осадів 24 липня та 0.8 мм — 27-го. Інші дні залишаться сухими, що сприятиме прогріванню повітря й ґрунту. Вітер переважно помірний: змінні пориви з південного заходу, заходу та півночі. Найбільші швидкості очікуються 24 липня — до 15 м/с. Надалі спостерігатиметься поступове зменшення інтенсивності повітряних потоків до 4–10 м/с.

Атмосферні умови залишатимуться стабільними — жодних різких змін тиску, шквалів чи злив не прогнозується. Це створює сприятливу ситуацію для тривалих поїздок, пішохідних маршрутів і планування подій на відкритому повітрі.

Підсумовуючи, прогноз погоди в Дніпрі на 10 днів характеризується спекотним, сухим літом без суттєвих опадів і з незначними поривами вітру. Водночас жителям та гостям варто бути уважними до ознак зневоднення та уникати активного перебування під прямими сонячними променями в обідню пору.

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