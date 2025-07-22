Прогноз погоды в Днепре на 10 дней обещает преимущественно жаркую, малооблачную атмосферу, без осадков, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные meteofor .

Город снова оказывается под влиянием летнего зноя — температурные показатели будут колебаться от +29 до +34°C, что создаст условия для активного отдыха, однако с повышенным риском тепловой перегрузки.

С 23 по 1 августа дневные значения будут достигать максимумов преимущественно в пределах +30… +34°C, тогда как ночная прохлада будет приносить облегчение - ожидаются показатели от +18 до +23°C. Высокий пик жары придется на 30 июля, когда термометры могут показать до +34°C. В то же время прохладнее всего будет 29 июля — всего +29°C днем и +20°C ночью.

Влажность почти отсутствует – всего 0.5 мм осадков 24 июля и 0.8 мм – 27-го. Остальные дни останутся сухими, что будет способствовать прогреванию воздуха и почвы. Ветер преимущественно умеренный: переменные порывы с юго-запада, запада и севера. Наибольшие скорости ожидаются 24 июля – до 15 м/с. В дальнейшем будет наблюдаться постепенное уменьшение интенсивности воздушных потоков до 4-10 м/с.

Атмосферные условия будут оставаться стабильными — никакие резкие изменения давления, шквалов или ливней не прогнозируются. Это создает благоприятную ситуацию для продолжительных поездок, пешеходных маршрутов и планирования событий на открытом воздухе.

Подводя итог, прогноз погоды в Днепре на 10 дней характеризуется жарким, сухим летом без существенных осадков и с незначительными порывами ветра. В то же время жителям и гостям следует быть внимательными к признакам обезвоживания и избегать активного пребывания под прямыми солнечными лучами в обед.

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