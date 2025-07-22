Отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі та області стало можливим завдяки роботі благодійних фондів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі та області можна отримати через ваучери, які треба використати на придбання товарів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Інстаграм.

Міжнародний благодійний фонд «Крок з Надією» розпочав новий гуманітарний проєкт, спрямований на допомогу вразливим категоріям населення. Завдяки програмі можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі та області.

Йдеться про видачу продуктових ваучерів номіналом 440 гривень, які можна використати для придбання необхідних товарів у мережі супермаркетів АТБ.

Отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі та області стало можливим завдяки підтримці партнерів — організацій Mennonite Central Committee (MCC), Canadian Foodgrains Bank, а також компанії АТБ. Їхній внесок дозволяє реалізувати проєкт на гідному рівні та забезпечити тих, хто справді потребує допомоги.

Продуктовий ваучер — це не просто матеріальна підтримка. Це, насамперед, можливість для людини самостійно обрати продукти харчування для себе та своєї родини. Це турбота, повага до людської гідності та свобода вибору.

Для отримання ваучера потрібно пройти реєстрацію в спеціальному чат-боті. Він доступний у месенджері Telegram. Після переходу за відповідним посиланням, користувачі можуть пройти покрокову інструкцію та подати заявку на отримання допомоги.

Додаткову інформацію також можна отримати за телефоном гарячої лінії. Номер для довідок — нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з тринадцятої до вісімнадцятої години.

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