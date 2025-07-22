Получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре и области стало возможным благодаря работе благотворительных фондов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре и области можно получить через ваучеры, которые нужно использовать для приобретения товаров, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Шаг с Надеждой» в Инстаграме.

Международный благотворительный фонд «Шаг с Надеждой» начал новый гуманитарный проект, направленный на помощь уязвимым категориям населения. Благодаря программе можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре и области.

Речь идет о выдаче продуктовых ваучеров номиналом в 440 гривен, которые можно использовать для приобретения необходимых товаров в сети супермаркетов АТБ.

Получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре и области стало возможным благодаря поддержке партнеров – организаций Mennonite Central Committee (MCC), Canadian Foodgrains Bank, а также компании АТБ. Их вклад позволяет реализовать проект на достойном уровне и обеспечить тех, кто действительно нуждается в помощи.

Продуктовый ваучер – это не просто материальная поддержка. Это прежде всего возможность для человека самостоятельно выбрать продукты питания для себя и своей семьи. Это забота, уважение к человеческому достоинству и свобода выбора.

Для получения ваучера необходимо пройти регистрацию в специальном чат-боте. Он доступен в мессенджере Telegram. После перехода по соответствующей ссылке, пользователи могут пройти пошаговую инструкцию и подать заявку на получение помощи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии. Номер справок — ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять. Звонки принимаются с понедельника по четверг с тринадцати до восемнадцати часов.

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