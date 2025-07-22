У кількох населених пунктах в Київській області місцеві мешканці зіштовхнулися з черговим подорожчанням проїзду.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося одразу кількох маршрутів, якими щодня користуються сотні людей, і нові ціни вже набули чинності, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області, перш за все, торкнулося Обухова і району. Там ще з лютого зросли розцінки на поїздки в приміських маршрутках, які обслуговує перевізник ТОВ «Обухівтранс».

Пасажири маршрутів №313 Українка-Київ і №311 Обухів-Київ тепер платять 70 гривень за одну поїздку до автостанції «Видубичі».

У самому оголошенні перевізник акцентує, що тариф довелося підвищити через збільшення собівартості перевезень. Вартість всього стрімко росте: паливо, технічне обслуговування, страхування. Окрім цього, великі суми цдуть на сплату податків та зарплати водіям.

Аби не допустити зупинки маршрутів, компанія змушена була скоригувати ціни. Окремо зросла вартість квитків і на міжміські поїздки. Наприклад, поїздка з Долини до столиці тепер коштує 115 гривень. Між Долиною та Обуховом - 45.

Усе це підтверджують в Асоціації перевізників Київської області. Її очільник Олексій Павленко визнає, що стрибки цін для пасажирів неприємні, але інакше вже не виходить.

За його словами, якби розцінки зростали поступово, скажімо на 10 гривень щороку, це було б м’якше і не так шокувало людей. Проте цьогорічне подорожчання проїзду в Київській області - лише друге з початку повномасштабного вторгнення. Тож стався відчутний стрибок вверх.

Нововведення торкнулися і Броварського району. Напрямок Бровари-Київ тримався найдовше без змін, бо мав великий пасажиропотік. Але врешті й тут довелося коригувати вартість. Тепер поїздка коштує 35 грн.

Джерело: Главком.

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