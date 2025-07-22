В нескольких населенных пунктах в Киевской области местные жители столкнулись с очередным удорожанием проезда.

Подорожание проезда в Киевской области коснулось сразу нескольких маршрутов, которыми ежедневно пользуются сотни человек, и новые цены уже вступили в силу, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Киевской области, прежде всего, коснулось Обухова и района. Там еще с февраля выросли расценки на поездки в пригородных маршрутках, обслуживаемых перевозчиком ООО «Обуховтранс».

Пассажиры маршрутов №313 Украинка-Киев и №311 Обухов-Киев теперь платят 70 гривен за одну поездку на автостанцию «Выдубичи».

В самом объявлении перевозчик акцентирует внимание, что тариф пришлось повысить из-за увеличения себестоимости перевозок. Стоимость всего стремительно растет: топливо, техническое обслуживание, страхование. Кроме этого, большие суммы требуют уплаты налогов и зарплат водителям.

Чтобы не допустить остановки маршрутов, компания была вынуждена скорректировать цены. Отдельно возросла стоимость билетов и на междугородные поездки. К примеру, поездка из Долины в столицу теперь стоит 115 гривен. Между Долиной и Обуховом – 45.

Все это подтверждается в Ассоциации перевозчиков Киевской области. Ее руководитель Алексей Павленко признает, что скачки цен для пассажиров неприятны, но иначе уже не получается.

По его словам, если бы расценки росли постепенно, скажем на 10 гривен ежегодно, это было бы мягче и не шокировало людей. Однако подорожание проезда в Киевской области - лишь второе с начала полномасштабного вторжения. Произошел ощутимый скачок вверх.

Нововведения коснулись и Броварского района. Направление Бровары-Киев держалось дольше без изменений, так как имел большой пассажиропоток. Но, наконец, и здесь пришлось корректировать стоимость. Теперь поездка стоит 35 грн.

Источник: Главком .

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