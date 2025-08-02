Після початку повномасштабної війни мільйони українців шукають безкоштовне житло для переселенців, зокрема й в Сумській області.

Безкоштовне житло для переселенців в Сумській області передбачає, що існують різні механізми, як отримати дах над головою, повідомляє Politeka.

Про це інформують в прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

Безкоштовне житло для переселенців в Сумській області надається в кількох форматах. ВПО можуть оселитися як у комунальних закладах, так і в приміщеннях, які пропонують звичайні громадяни.

Крім того, функціонують спеціальні онлайн-платформи, через які можна подати заявку на поселення або переглянути актуальні пропозиції.

Щоб знайти безкоштовне житло для переселенців в Сумській області, варто скористатися сервісом «Прихисток». Він створений державою і працює в режимі реального часу. Потрібно лише зайти на сайт, вказати регіон, після чого з’являться доступні варіанти.

Окрім того, є волонтерська ініціатива «Допомагай». Цей ресурс працює за схожим принципом, однак часто надає варіанти нерухомості саме в тих регіонах, де навантаження на соціальні служби особливо високе. Такі платформи суттєво полегшують пошук і дають змогу ВПО швидше адаптуватися до нових умов.

У місцевої влади також є своє бачення вирішення житлових питань для ВПО. Над цим активно працюють військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Вони мають у розпорядженні так звані місця компактного поселення, які призначені для розміщення людей, що втратили домівки через війну.

Щоб потрапити до такого МКП, людина повинна звернутися до відповідальних осіб ще під час евакуації. Якщо ж це не вдалося зробити, тоді слід повідомити про своє бажання в гуманітарному штабі або зателефонувати на гарячу лінію місцевої влади.

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