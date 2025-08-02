После начала полномасштабной войны миллионы украинцев ищут бесплатное жилье для переселенцев, в том числе в Сумской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области предполагает, что существуют разные механизмы, как получить крышу над головой, сообщает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области предоставляется в нескольких форматах. ВПЛ могут поселиться как в коммунальных заведениях, так и в помещениях, которые предлагают обычные граждане.

Кроме того, функционируют специальные онлайн-платформы, через которые можно подать заявку на поселение или посмотреть актуальные предложения.

Чтобы найти бесплатное жилье для переселенцев в Сумской области, стоит воспользоваться сервисом «Прихисток». Он создан государством и работает в режиме реального времени. Нужно зайти на сайт, указать регион, после чего появятся доступные варианты.

Кроме того, есть волонтерская инициатива «Допомагай». Этот ресурс работает по схожему принципу, однако часто предоставляет варианты недвижимости именно в тех регионах, где нагрузка на социальные службы особенно высока. Такие платформы существенно облегчают поиск и позволяют ВПЛ быстрее адаптироваться к новым условиям.

У местных властей также есть свое видение решения жилищных вопросов для ВПЛ. Над этим активно работают военные администрации и органы местного самоуправления. Они располагают так называемыми местами компактного поселения, которые предназначены для размещения людей, потерявших дома из-за войны.

Чтобы попасть в такой МКП, человек должен обратиться к ответственным лицам еще во время эвакуации. Если же это не удалось сделать, то следует сообщить о своем желании в гуманитарном штабе или позвонить по телефону на горячую линию местных властей.

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