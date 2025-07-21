У Київській області, де дефіцит продуктів стає все більш помітним, споживачі вже змушені переплачувати навіть за базові категорії.

На тлі зростаючого попиту та дефіциту продуктів у Київській області, в Україні фіксується поступове підвищення вартості молока, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє AgroReview, посилаючись на дані Асоціації виробників молока.

Основними причинами аналітики називають скорочення доступної сировини та відновлення експортних поставок до Європейського Союзу.

Після отримання розширених квот українські підприємства активізували зовнішні постачання, що спричинило брак сировини всередині країни. Переробні заводи вимушені шукати альтернативні джерела закупівель, часто меншої якості або дорожчі.

Попри покращення рентабельності виробництва, ціни на молочну сировину демонструють стабільне зростання. Аналітики зазначають: однією з ключових причин є високий попит на вершкове масло, що дорожчає на європейських біржах. Це, своєю чергою, стимулює закупівельників до перегляду внутрішніх контрактів.

У другій половині липня та в серпні експерти прогнозують подальший ріст цін, якщо поточні тенденції збережуться. Уже зараз, за інформацією станом на 14 липня, у супермаркетах спостерігається подорожчання деяких торгових марок. Зокрема, пляшка «Яготинське 2,6%» (900 мл) коштує 59,39 грн — майже на 5 гривень більше, ніж місяцем раніше.

Ціновий діапазон в різних мережах такий: Megamarket — 64,5 грн, Auchan — 56,3, Metro — 58,76, Novus — 57,99. Інша позиція — «Простонаше 1%» — наразі реалізується в середньому за 53,56 гривні, при цьому ціна в Metro становить 49,82, у Megamarket — 57,3.

У Київській області, де дефіцит продуктів стає все більш помітним, споживачі вже змушені переплачувати навіть за базові категорії.

Джерело: AgroReview

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