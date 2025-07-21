В Киевской области, где дефицит продуктов становится все заметнее, потребители уже вынуждены переплачивать даже за базовые категории.

На фоне растущего спроса и дефицита продуктов в Киевской области в Украине фиксируется постепенное повышение стоимости молока, сообщает Politeka.

Об этом сообщает AgroReview, ссылаясь на данные Ассоциации производителей молока.

Основными причинами аналитики называют сокращение доступного сырья и возобновление экспортных поставок в Европейский Союз.

После получения расширенных квот украинские предприятия активизировали внешние поставки, что повлекло за собой нехватку сырья внутри страны. Перерабатывающие заводы вынуждены искать альтернативные источники закупок, зачастую меньшего качества или более дорогие.

Несмотря на улучшение рентабельности производства, цены на молочное сырье показывают стабильный рост. Аналитики отмечают: одной из ключевых причин высокий спрос на сливочное масло, дорожающее на европейских биржах. Это, в свою очередь, стимулирует закупщиков к пересмотру внутренних контрактов.

Во второй половине июля и августе эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, если текущие тенденции сохранятся. Уже сейчас, по информации на 14 июля, в супермаркетах наблюдается подорожание некоторых торговых марок. В частности, бутылка «Яготинское 2,6%» (900 мл) стоит 59,39 грн. — почти на 5 гривен больше, чем месяцем ранее.

Ценовой диапазон в разных сетях такой: Megamarket – 64,5 грн, Auchan – 56,3, Metro – 58,76, Novus – 57,99. Другая позиция — «Простонаше 1%» — сейчас реализуется в среднем за 53,56 гривны, при этом цена в Metro составляет 49,82, у Megamarket — 57,3.

В Киевской области, где дефицит продуктов становится все заметнее, потребители уже вынуждены переплачивать даже за базовые категории.

Источник: AgroReview

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения