Дефіцит продуктів у Сумській області спричинив посилення залежності від зовнішніх постачальників, що додатково впливає на ціни.

Дефіцит продуктів у Сумській області набуває нових масштабів, і цього разу йдеться про критичне зменшення пропозиції яблук, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в EastFruit.

Традиційний для українців фрукт раптово став преміальним: середня ціна досягла 85,20 грн за кілограм, що втричі вище, ніж торік. При цьому вартість перевищила навіть ціну бананів, які зазвичай вважаються дорожчим імпортним товаром.

Головна причина полягає у відсутності вітчизняної продукції. Олександр Хорєв із EastFruit Weekly Ukraine зазначає, що переважна частина яблук на полицях супермаркетів – імпорт з Польщі. У червні минулого року середня ціна становила лише 28,11 грн, а нині – понад 85 грн. Такий стрибок аналітики пов'язують зі скороченням обсягів вирощування, виснаженням садів та відсутністю оновлення інфраструктури.

Іван Томич, аграрний експерт, пояснює: галузь переживає системну кризу. Старіння насаджень, відсутність нових інвестицій та несприятливі погодні умови призвели до масового зниження врожайності. Як наслідок, нестача товару штовхає цінники вгору. Альтернатива у вигляді бананів, які зараз коштують приблизно 74 грн за кілограм, стала логічним орієнтиром для споживачів, що раніше обирали саме яблука як доступний фрукт.

Дефіцит продуктів у Сумській області спричинив посилення залежності від зовнішніх постачальників, що додатково впливає на ціни. Експерти припускають, що без державної підтримки та стимулювання відновлення садівництва ситуація лише погіршуватиметься. У перспективі яблука можуть остаточно перетворитися на сезонну розкіш, а не щоденну необхідність.

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