Дефицит продуктов в Сумской области повлек за собой усиление зависимости от внешних поставщиков, что дополнительно влияет на цены.

Дефицит продуктов в Сумской области приобретает новые масштабы, и на этот раз речь идет о критическом уменьшении предложения яблок, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в EastFruit.

Традиционный для украинцев фрукт внезапно стал премиальным: средняя цена достигла 85,20 грн за килограмм, что втрое выше, чем в прошлом. При этом стоимость превысила даже цену бананов, обычно считающихся более дорогим импортным товаром.

Главная причина состоит в отсутствии отечественной продукции. Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что подавляющая часть яблок на полках супермаркетов – импорт из Польши. В июне прошлого года средняя цена составила всего 28,11 грн, а сейчас – более 85 грн. Такой скачок аналитики связывают с сокращением объемов выращивания, истощением садов и отсутствием обновления инфраструктуры.

Иван Томич, аграрный эксперт, объясняет: отрасль переживает системный кризис. Старение насаждений, отсутствие новых инвестиций и неблагоприятные условия привели к массовому снижению урожайности. Как следствие, нехватка товара толкает ценники вверх. Альтернатива в виде бананов, которые сейчас стоят примерно 74 грн за килограмм, стала логичным ориентиром для потребителей, которые раньше выбирали именно яблоки как доступный фрукт.

Дефицит продуктов в Сумской области повлек за собой усиление зависимости от внешних поставщиков, что дополнительно влияет на цены. Эксперты предполагают, что без государственной поддержки и стимулирования восстановления садоводства ситуация будет только ухудшаться. В перспективе яблоки могут окончательно превратиться в сезонную роскошь, а не повседневную необходимость.

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