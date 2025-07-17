Дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах може ускладнитися.

Дефіцит продуктів у Сумській області може поглибитися через подорожчання молока, спричинене нестачею сировини та активізацією експорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в AgroReview.

На тлі збільшення попиту з боку країн Європейського Союзу, українські виробники відновлюють постачання молочної продукції за кордон, що створює певний тиск на внутрішній ринок.

За даними Асоціації виробників молока, після отримання розширених експортних квот, українські підприємства почали інтенсивно експортувати молочну продукцію до Європи. Це призвело до нестачі сировини всередині країни. Переробні заводи, не маючи достатньої кількості якісного молока, змушені або закуповувати дорожчу сировину, або шукати менш витратні альтернативи.

Крім того, спостерігається суттєве зростання вартості вершкового масла, що також впливає на кінцеву ціну. Аналітики попереджають: у другій половині липня та серпні закупівельна вартість молока, найімовірніше, зростатиме, якщо тенденція на зовнішніх ринках збережеться.

У супермаркетах вже помітне здорожчання. Зокрема, «Яготинське 2,6%» (900 мл) наразі коштує в середньому 59,39 грн, тоді як у червні його ціна була майже на 5 грн нижчою. У Megamarket – 64,5 грн, в Auchan – 56,3 грн. Інша позиція – «Простонаше 1%» – реалізується за 53,56 гривні. У мережі Metro її можна знайти за 49,82, у Megamarket – 57,3.

Отже, дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах може ускладнитися. Якщо ситуація не зміниться, у найближчі тижні вартість молочної продукції зростатиме по всій країні.

Джерело: AgroReview

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