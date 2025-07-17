Дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах может осложниться.

Дефицит продуктов в Сумской области может усугубиться из-за подорожания молока, вызванного нехваткой сырья и активизацией экспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в AgroReview.

На фоне увеличения спроса со стороны стран Европейского Союза украинские производители возобновляют поставки молочной продукции за границу, что создает определенное давление на внутренний рынок.

По данным Ассоциации производителей молока, после получения расширенных экспортных квот украинские предприятия начали интенсивно экспортировать молочную продукцию в Европу. Это привело к нехватке сырья внутри страны. Перерабатывающие заводы, не имея достаточного количества качественного молока, вынуждены либо закупать более дорогое сырье, либо искать менее затратные альтернативы.

Кроме того, наблюдается существенный рост стоимости сливочного масла, что также влияет на конечную цену. Аналитики предупреждают: во второй половине июля и августе закупочная стоимость молока, скорее всего, будет расти, если тенденция на внешних рынках сохранится.

В супермаркетах уже заметно подорожание. В частности, «Яготинское 2,6%» (900 мл) в настоящее время стоит в среднем 59,39 грн, тогда как в июне его цена была почти на 5 грн ниже. В Megamarket – 64,5 грн, в Auchan – 56,3 грн. Другая позиция – «Простонаше 1%» – реализуется за 53,56 гривны. В сети Metro ее можно найти за 49,82, у Megamarket – 57,3.

Следовательно, дефицит продуктов в Сумской области и других регионах может осложниться. Если ситуация не изменится, в ближайшие недели стоимость молочной продукции будет расти по всей стране.

Источник: AgroReview

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