Мешканців просять поставитися з розумінням та врахувати графік відключення води в Сумах.

Сумська міська військова адміністрація повідомляє про графік відключення води в Сумах, передає Politeka.

На офіційному сайті адміністрації інформують споживачів про тимчасове припинення централізованого гарячого водопостачання.

З 14 по 28 липня 2025 року у зв’язку з підготовкою до нового опалювального сезону проводитимуть поетапні випробування теплових мереж під підвищеним тиском. Ці планові заходи спрямовані на забезпечення надійності та безперебійної роботи систем у холодний період.

Подача гарячої води буде припинена за адресами у районі проспекту Михайла Лушпи, проспекту Свободи, а також на вулицях Збройних Сил України, Івана Сірка, Героїв Крут, Харківській, Сергія Табали (Сєвєра), Троїцькій, Привокзальній, Революції Гідності, Тараса Шевченка, Новомістенській, Лікаря Зіновія Красовицького, Воскресенській.

А також: Герасима Кондратьєва, Петропавлівській, на майдані Незалежності, Покровській, Шишкарівській, Тополянській, Григорія Давидовського, Юрія Вєтрова, 2-й Залізничній, Британській, Серпневій, Охтирській, Миру, Миколи Сумцова, Марко Вовчок та Нижньосироватській.

Цей етап є важливим для стабільного проходження опалювального сезону, тому мешканців просять поставитися з розумінням та врахувати графік відключення води в Сумах.

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