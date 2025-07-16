Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається не в усіх населених пунктах одночасно.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН.

Йдеться про одноразову грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області, загальний обсяг якої становить 10 800 гривень на одну особу (по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців).



У зв’язку з обмеженим фінансуванням пріоритет надається найбільш вразливим категоріям населення. Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається не в усіх населених пунктах одночасно. Зокрема, 18 липня 2025 року запис на отримання допомоги доступний для мешканців села Бездрик (Бездрицька ТГ) адреса прийому: вул. Жовтнева, 2.

Хто має право на виплати:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали у межах України протягом останніх шести місяців і мають відповідну довідку;

громадяни, які повернулися з-за кордону після вимушеного переміщення через війну, за наявності документа, що підтверджує факт повернення.

Обов’язковою умовою участі є відсутність аналогічної грошової допомоги протягом останніх трьох місяців та середньомісячний дохід, що не перевищує 5400 гривень на одного члена родини.

Необхідні документи для кожного члена родини:

ідентифікаційний код (ІПН);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (картки «єДопомога» не підходять);

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

документ про опікунство (якщо актуально);

посвідчення про інвалідність або медична довідка (за потреби).

УВКБ ООН закликає громадян уважно ознайомитися з умовами участі та вчасно підготувати всі необхідні документи для реєстрації.

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