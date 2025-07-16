Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется не во всех населенных пунктах одновременно.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

Речь идет об единовременной денежной помощи для пенсионеров в Сумской области, общий объем которой составляет 10 800 гривен на одного человека (по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев).



В связи с ограниченным финансированием приоритет предоставляется наиболее уязвимым категориям населения. Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется не во всех населенных пунктах одновременно. В частности, 18 июля 2025 года запись на получение помощи доступна жителям села Бездрик (Бездрицкая ТГ) адрес приема: ул. Октябрьская, 2.

Кто имеет право на выплаты:

внутренне перемещенные лица, переехавшие в пределах Украины в течение последних шести месяцев и имеющие соответствующую справку;

граждане, вернувшиеся из-за границы после вынужденного перемещения из-за войны войны, при наличии документа, подтверждающего факт возвращения.

Обязательным условием участия является отсутствие аналогичного денежного пособия в течение последних трех месяцев и среднемесячный доход, не превышающий 5400 гривен на одного члена семьи.

Необходимые документы для каждого члена семьи:

идентификационный код (ИНН);

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя (карты «епомощь» не подходят);

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документ об опекунстве (если актуально);

удостоверение об инвалидности или медицинской справке (при необходимости).

УВКБ ООН призывает граждан внимательно ознакомиться с условиями участия и своевременно подготовить все необходимые документы для регистрации.

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