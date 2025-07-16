Жителей просят отнестись к пониманию и учесть график отключения воды в Сумах.

Сумская городская военная администрация сообщает о графике отключения воды в Сумах, передает Politeka.

На официальном сайте администрации информируют потребителей о временном прекращении централизованного горячего водоснабжения.

С 14 по 28 июля 2025 г. в связи с подготовкой к новому отопительному сезону будут проводить поэтапные испытания тепловых сетей под повышенным давлением. Эти плановые мероприятия направлены на обеспечение надежности и бесперебойной работы систем в холодный период.

Подача горячей воды будет прекращена по адресам в районе проспекта Михаила Лушпы, проспекта Свободы, а также на улицах Вооруженных Сил Украины, Ивана Сирки, Героев Крута, Харьковской, Сергея Табалы (Север), Троицкой, Привокзальной, Революции Гидности, Тараса Шевченко, Новомистенской, Ликария Зиновия Красовицкого, и Воскресенская.

А также: Герасима Кондратьева, Петропавловской, на площади Независимости, Покровской, Шишкаровской, Тополянской, Григория Давыдовского, Юрия Ветрова, 2-й Железнодорожной, Британской, Августовской, Ахтырской, Мира, Николая Сумцова, Марко Вовчок и Нижний.

Этот этап важен для стабильного прохождения отопительного сезона, поэтому жителей просят отнестись с пониманием и учесть график отключения воды в Сумах.

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