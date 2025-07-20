Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Кривому Розі модернізації включає не тільки поточні або капітальні ремонтні роботи.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Кривому Розі надається у вигляді відновлення пошкодженого житла після обстрілів рф, повідомляє Politeka.net.

Підтримку надає благодійна організація Карітас. Прес-служба фонду розкрила деталі про проєкт "Житло для вразливих домогосподарств в Україні".

Команда Благодійного фонду «Карітас», що діє при парафії Святого Миколая Чудотворця Української Греко-Католицької Церкви, щодня працює в межах гуманітарного проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні». Цей проєкт реалізується у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) і має на меті надати допомогу тим, чиї домівки постраждали внаслідок бойових дій.

В рамках гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО у Кривому Розі здійснюється моніторинг, фахівці виїжджають на місця, фіксують пошкодження, реєструють постраждалі домогосподарства та проводимо технічну оцінку.

Житло, що може бути включене в програму, має відповідати одному з таких критеріїв:

перебувати у приватній власності родини, незалежно від того, коли воно було придбане (в тому числі після переміщення);

бути орендованим за договором з правом подальшого викупу;

бути наданим у тимчасове користування: за договором позички, кредиту або безоплатного користування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Кривому Розі модернізації включає не тільки поточні або капітальні ремонтні роботи, а й широкий спектр заходів, спрямованих на створення комфортних умов проживання. Це, зокрема, оновлення елементів житла, які забезпечують енергоефективність, безпеку та зручність – теплоізоляція, заміна вікон і дверей, поліпшення інфраструктури житлового простору. Проєкт допомагає відновити базове відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні.

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