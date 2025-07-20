Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кривом Роге предоставляется в виде восстановления поврежденного жилья после обстрелов России, сообщает Politeka.net.
Поддержку оказывает благотворительная организация Каритас. Пресс-служба фонда раскрыла детали о проекте " Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине".
Команда Благотворительного фонда «Каритас», действующая при приходе Святого Николая Чудотворца Украинской Греко-Католической Церкви, работает в рамках гуманитарного проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине». Этот проект реализуется в партнерстве с Агентством ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) и имеет целью оказать помощь тем, чьи дома пострадали в результате боевых действий.
В рамках гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Кривом Роге осуществляется мониторинг, специалисты выезжают на места, фиксируют повреждения, регистрируют пострадавшие домохозяйства и проводим техническую оценку.
Жилье, которое может быть включено в программу, должно соответствовать одному из следующих критериев:
- находиться в частной собственности семьи, независимо от того, когда она была приобретена (в том числе после перемещения);
- быть арендованным по договору с правом дальнейшего выкупа;
- быть предоставленным во временное пользование: по договору ссуды, кредита или безвозмездного пользования.
Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кривом Роге модернизации включает не только текущие или капитальные ремонтные работы, но и широкий спектр мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания. Это, в частности, обновление элементов жилья, обеспечивающих энергоэффективность, безопасность и удобство теплоизоляция, замена окон и дверей, улучшение инфраструктуры жилого пространства. Проект помогает восстановить базовое чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
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