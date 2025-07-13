Місцевим мешканцям повідомили графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області охоплює одразу кілька міст і сіл, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", обмеження будуть тимчасовими, але можуть створити незручності, тож місцевим жителям варто заздалегідь підготуватись.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області передбачає призупинення подачі блакитного палива у населених пунктах Калинівської, Шпиківської громад, а також у місті Гнівань.

Це пов’язано з необхідністю провести профілактичне обслуговування мереж і заміну обладнання, що вже вийшло з ладу або близьке до цього.

У Шкарівці, Дружелюбівці та Калинівці ремонтні бригади працюватимуть із четверга, 17.07. У селі Дружелюбівка блакитне паливо перекриють в середу, 16.07. Триватимуть незручності зранку до 16:00.

Ще більш масштабні роботи заплановані у Печері та Даньківці. Тут обмеження триватиме з 15.07 по 18.07. Мешканці Калинівки також залишаться без постачання. З 16 по 17.07 фахівці працюватимуть одразу на кількох вулицях. У списку і Євгена Гуцала, і Митрополита Шептицького, і Чорновола, і Садова.

Графік відключення газу на тиждень з 14 до 20 липня у Вінницькій області також стосується Гніваня. Тут газопостачання припинятимуть почергово. 14.07 на Промисловій постачання зупинять у будинках 11 і 13, а 17.07 - це торкнеться і будинку №15. Всі незручності триватимуть орієнтовно з 9 ранку до 16 години.

Ще один блок робіт пов’язаний з населеними пунктами Хмельницького району. Газопостачання тут почали вимикати ще 7.07, і в окремих селах подачу відновлять не раніше 18.07. Йдеться про понад двадцять населених пунктів, серед яких Немиринці, Веселий, Блажівка, Левківка, Зозулі та інші.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.