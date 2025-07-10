Місцеві мешканці мають знати про ймовірний дефіцит продуктів у Сумах, тож розповідаємо, що про це відомо на даний момент.

Дефіцит продуктів у Сумах стосується житнього хліба, який стрімко дорожчає і подекуди зникає з прилавків, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Сумах проявляється передусім через критичну нестачу жита. В Україні практично припинили вирощування цієї культури, а імпорт став надто дорогим для більшості хлібопекарень. У найближчі місяці ціна за буханець житнього хліба може зрости до 50 гривень, що автоматично виводить його зі списку доступних для багатьох.

Про ситуацію розповів директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський. За його словами, проблема виникла не вчора і не раптово. Українські пекарі вже давно закуповують частину житнього борошна за кордоном, зокрема у Польщі та країнах Балтії.

А все через те, що жито більше ніхто не вирощує у потрібних обсягах. Його врожайність нижча за пшеницю і прибуток менший, тому аграрії відмовляються від нього на користь вигідніших культур.

Ще одним чинником стала Білорусь. Саме ця країна довгий час була головним постачальником жита в Україну. Але через нинішні обставини поставки звідти майже зупинилися. Тож тепер ситуація склалася така, що жита немає ані свого, ані імпортного за прийнятною ціною.

Як пояснив Рибчинський, за останній рік вартісь сировини зросла майже вдвічі. Якщо ще у 2024 році тонна коштувала шість або сім тисяч гривень, то навесні 2025 року це вже дванадцять або навіть чотирнадцять. Відповідно, виросла і вартість борошна. Саме тому дефіцит продуктів у Сумах особливо помітний у категорії хліба.

Від деяких виробників вже надходять сигнали що вони можуть зовсім відмовитися від випікання такого хліба. Та все ж є шанс на позитивні зміни. Експерти сподіваються що через високі ціни на сировину, аграрії знову звернуть увагу на цю культуру. Якщо ж посіви справді збільшаться у сезоні 2026-2027 року, то ринок поступово вийде з кризи.

Джерело: interfax.com.ua

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