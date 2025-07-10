Местные жители должны знать о вероятном дефиците продуктов в Сумах, поэтому рассказываем, что об этом известно на данный момент.

Дефицит продуктов в Сумах касается ржаного хлеба, стремительно дорожающего и кое-где исчезающего с прилавков, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Сумах проявляется прежде всего из-за критической нехватки ржи. В Украине практически прекратили выращивание этой культуры, а импорт стал слишком дорог для большинства хлебопекарен. В ближайшие месяцы цена за буханку ржаного хлеба может вырасти до 50 гривен, что автоматически выводит ее из списка доступных для многих.

О ситуации рассказал директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский. По его словам, проблема возникла не вчера и внезапно. Украинские пекари уже давно закупают часть ржаной муки за границей, в частности, в Польше и странах Балтии.

А все потому, что рожь больше никто не выращивает в нужных объемах. Его урожайность ниже пшеницы и прибыли меньше, поэтому аграрии отказываются от нее в пользу более выгодных культур.

Еще одним фактором стала Белоруссия. Именно эта страна долгое время являлась главным поставщиком ржи в Украину. Но из-за нынешних обстоятельств поставки оттуда почти остановились. Теперь ситуация сложилась такая, что ржи нет ни своей, ни импортной по приемлемой цене.

Как пояснил Рыбчинский, за последний год стоимость сырья выросла почти вдвое. Если еще в 2024 году тонна стоила шесть или семь тысяч гривен, то весной 2025 это уже двенадцать или даже четырнадцать. Соответственно, выросла и стоимость муки. Поэтому дефицит продуктов в Сумах особенно заметен в категории хлеба.

От некоторых производителей уже поступают сигналы, что они могут совсем отказаться от выпекания такого хлеба. И все же есть шанс на положительные перемены. Эксперты надеются, что из-за высоких цен на сырье, аграрии снова обратят внимание на эту культуру. Если же посевы действительно увеличатся в сезоне 2026-2027 года, то рынок постепенно выйдет из кризиса.

Источник: interfax.com.ua

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