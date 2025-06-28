Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається мешканцям міста та області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається у вигляді безоплатної підтримки від професійцних психологів, повідомляє Politeka.net.

Розповвідаємо, куди мають можливість звернутись по безкоштовну психологічну підтримку, щоб безпосередньо поспілкуватись з фахівцем, пенсіонери в Сумах.

У сучасних умовах, коли країна живе у стані повномасштабної війни, дедалі більше людей стикаються з психологічними труднощами. Особливо гостро потребують підтримки люди старшого віку, які залишилися на самоті, втратили близьких, чиї рідні загинули, перебувають на фронті або були змушені виїхати за кордон.

Важливо мати змогу отримати таку гуманітарна допомогу для пенсіонерів у Сумах не лише в онлайн-форматі чи телефоном, а поспілкуватися з психологом особисто, в безпечному та уважному середовищі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається мешканцям міста та області.

1. Громадська організація «Сумське громадське коло»

Адреса: вул. Білопільський шлях, 22

Тут працюють професійні психологи, готові надати підтримку усім, хто її потребує. Допомога доступна безкоштовно.

Графік прийому: у будні дні, з 9:00, у зручний для вас час. Запис обов’язковий.

2. ГО «Mental Health Service» – психічне здоров’я та психосоціальна підтримка

Адреса: вул. Соборна, 38

Центр спеціалізується на допомозі як для переселенців, так і для жителів регіону, які пережили втрати, стреси або емоційні потрясіння через війну. Консультації також безкоштовні.

Графік роботи: щодня з 9:00 до 20:00

Отримати психологічну підтримку — це важливий крок до збереження свого внутрішнього балансу й сил у складні часи. Не зволікайте звернутися по підтримку, якщо відчуваєте, що не справляєтесь самотужки.

Джерело.

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