Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется жителям города и области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется в виде бесплатной поддержки профессиональных психологов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, куда могут обратиться за бесплатной психологической поддержкой, чтобы непосредственно пообщаться со специалистом, пенсионеры в Сумах.

В современных условиях, когда страна живет в состоянии полномасштабной войны, все больше людей сталкиваются с психологическими трудностями. Особо остро нуждаются в содействии люди постарше, оставшиеся в одиночестве, потерявшие близких, чьи родные погибли, находятся на фронте или были вынуждены уехать за границу.

Важно иметь возможность получить такую ​​гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумах не только в онлайн-формате или по телефону, а пообщаться с психологом лично, в безопасной и внимательной среде.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Сумах предоставляется жителям города и области.

1. Общественная организация «Сумский общественный круг»

Адрес : ул. Белопольский путь, 22

Здесь работают профессиональные психологи, готовые оказать содействие всем нуждающимся. Помощь доступна бесплатно.

График приема : в будние дни, с 9:00, в удобное для вас время. Запись обязательна.

2. ОО «Mental Health Service» – психическое здоровье и психосоциальное содействие

Адрес: ул. Соборная, 38

Центр специализируется на помощи как переселенцам, так и жителям региона, пережившим потери, стрессы или эмоциональные потрясения из-за войны. Консультации также бесплатны.

График работы : ежедневно с 9:00 до 20:00

Получить психологическую поддержку это важный шаг к сохранению своего внутреннего баланса и сил в сложные времена. Не мешайте обратиться за поддержкой, если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно.

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