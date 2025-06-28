Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется в виде бесплатной поддержки профессиональных психологов, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, куда могут обратиться за бесплатной психологической поддержкой, чтобы непосредственно пообщаться со специалистом, пенсионеры в Сумах.
В современных условиях, когда страна живет в состоянии полномасштабной войны, все больше людей сталкиваются с психологическими трудностями. Особо остро нуждаются в содействии люди постарше, оставшиеся в одиночестве, потерявшие близких, чьи родные погибли, находятся на фронте или были вынуждены уехать за границу.
Важно иметь возможность получить такую гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумах не только в онлайн-формате или по телефону, а пообщаться с психологом лично, в безопасной и внимательной среде.
Гуманитарная помощь пенсионерам в Сумах предоставляется жителям города и области.
1. Общественная организация «Сумский общественный круг»
Адрес : ул. Белопольский путь, 22
Здесь работают профессиональные психологи, готовые оказать содействие всем нуждающимся. Помощь доступна бесплатно.
График приема : в будние дни, с 9:00, в удобное для вас время. Запись обязательна.
2. ОО «Mental Health Service» – психическое здоровье и психосоциальное содействие
Адрес: ул. Соборная, 38
Центр специализируется на помощи как переселенцам, так и жителям региона, пережившим потери, стрессы или эмоциональные потрясения из-за войны. Консультации также бесплатны.
График работы : ежедневно с 9:00 до 20:00
Получить психологическую поддержку это важный шаг к сохранению своего внутреннего баланса и сил в сложные времена. Не мешайте обратиться за поддержкой, если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно.
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