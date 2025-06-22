Більшість роботодавців прямо зазначають, що робота для пенсіонерів є не винятком.

Робота для пенсіонерів у великих містах України стає дедалі доступнішою, повідомляє Politeka.

Сучасні роботодавці все частіше відкриті до співпраці з людьми різного віку — зокрема пенсіонерами, студентами та кандидатами з інвалідністю.

Львів:

ТзОВ «Плес» запрошує менеджера з продажу меблів і розвитку регіону. Зарплата стартує від 25 000 і може сягати 74 900 грн. Робота включає пошук нових клієнтів, переговори, укладення договорів, планування продажів і супровід угод. Важливо мати вищу освіту, впевненість, енергійність і орієнтацію на результат. Компанія гарантує офіційне працевлаштування і можливість кар’єрного росту.

У селі Пасіки-Зубрицькі відкрито вакансію різноробочого на склад компанії «Омега» із зарплатою 18 000 грн. Працівникам забезпечують безкоштовні обіди, доставку до місця роботи, п’ятиденний робочий тиждень з вихідними у суботу і неділю. Обов’язки включають монтаж і демонтаж складських стелажів.

Ще одна вакансія у Львові — комплектувальник товарів та вантажник у ФОП Матвійків Р.В. Зарплата 27 000–33 000 грн (ставка плюс премія). Робота передбачає комплектування замовлень, завантаження і розвантаження товарів, підтримку порядку на складі. Офіційне працевлаштування, оплачуване навчання і стажування. Графік: пн–пт 8:00–18:00, суботи — до 14:00 (2 суботи на місяць).

Одеса:

«Глобальна технічна служба» шукає техніка з ремонту торгового обладнання з власним авто. Зарплата від 30 000 грн, є оплата пального, амортизації та мобільного зв’язку. Обов’язки — дрібний ремонт, підключення обладнання, робота за маршрутом у межах регіону. Важлива відповідальність та орієнтація на результат.

Менеджер з продажу театральних квитків у концерно-театральній агенції «Exclusive» отримує 25 000–30 000 грн. Робота з клієнтами, консультації, ведення CRM та переговори. Переваги — офіційне працевлаштування, зручний графік, безкоштовні квитки на культурні заходи і можливість кар’єрного зростання.

Водій таксі з власним авто у компанії «Таксі 838» отримує від 30 000 грн плюс бонуси. Пропонують гнучкий графік, знижки на пальне, компенсації за скасовані замовлення, підтримку 24/7 і гарантований потік замовлень.

Київ:

Компанія «Топ-Текс» відкрила набір швачок у виробничий цех. Зарплата до 40 000 грн (ставка + бонуси від виробітку), комфортні умови роботи, офіційне оформлення, безкоштовний довіз від метро Мінська. Потрібен досвід праці з промисловою швейною машинкою, уважність і швидкість.

Мережа магазинів «Фора» шукає продавців м’ясного відділу із зарплатою до 27 400 грн. Пропонують офіційне працевлаштування, безкоштовне навчання, можливість кар’єрного росту.

Водії-далекобійники у ПТК «Агромат» працюють за маршрутом по Україні на сучасних автомобілях Scania із напівпричепом Schmitz. Зарплата обговорюється індивідуально, є офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки і лікарняні. Графік — 6 тижнів у рейсі, 2 тижні вдома. Працівникам надають телефон, кімнату для відпочинку з душем, пральною машиною і паркінгом.

Більшість роботодавців прямо зазначають: робота для пенсіонерів — це не виняток. Головне — бажання працювати, відповідальність і базові навички. Якщо ви шукаєте нові можливості або стабільний та гідний додатковий дохід, то це є вашим хорошим шансом.