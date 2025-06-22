Большинство работодателей прямо отмечают, что работа для пенсионеров не исключение.

Работа для пенсионеров в крупных городах Украины становится все более доступной, сообщает Politeka.

Современные работодатели все чаще открыты к сотрудничеству с людьми всех возрастов — в частности, пенсионерами, студентами и кандидатами с инвалидностью.

Львов:

ООО «Плес» приглашает менеджера по продажам мебели и развитию региона. Зарплата стартует от 25 000 и может достигать 74 900 грн. Работа включает поиск новых клиентов, переговоры, заключение договоров, планирование продаж и сопровождение сделок. Важно иметь высшее образование, уверенность, энергичность и ориентацию на результат. Компания гарантирует официальное трудоустройство и возможность карьерного роста.

В селе Пасеки-Зубрицкие открыта вакансия разнорабочего на склад компании «Омега» с зарплатой 18 000 грн. Работникам обеспечивают бесплатные обеды, доставку к месту работы, пятидневную рабочую неделю с выходными в субботу и воскресенье. Обязанности включают в себя монтаж и демонтаж складских стеллажей.

Еще одна вакансия во Львове — комплектовщик товаров и грузчик в ФЛП Матвейков Р.В. Зарплата 27 000-33 000 грн (ставка плюс премия). Работа предусматривает комплектование заказов, погрузку и разгрузку товаров, поддержание порядка на складе. Официальное трудоустройство, оплачиваемое обучение и стажировку. График: пн–пт 8:00–18:00, субботы — до 14:00 (2 субботы в месяц).

Одесса:

«Глобальная техническая служба» ищет техника по ремонту торгового оборудования с личным авто. Зарплата от 30 000 грн, есть оплата топлива, амортизации и мобильной связи. Обязанности – мелкий ремонт, подключение оборудования, работа по маршруту в пределах региона. Важна ответственность и ориентация на результат.

Менеджер по продаже театральных билетов в концерно-театральном агентстве Exclusive получает 25 000–30 000 грн. Работа с клиентами, консультации, ведение CRM и переговоры. Преимущества – официальное трудоустройство, удобный график, бесплатные билеты на культурные мероприятия и возможность карьерного роста.

Водитель такси с личным авто у компании «Такси 838» получает от 30 000 грн плюс бонусы.

Киев:

Компания «Топ-Текс» открыла набор швей в производственный цех. Зарплата до 40 000 грн (ставка+бонусы от выработки), комфортные условия, официальное оформление, бесплатный довоз от метро Минска. Требуется опыт работы с промышленной швейной машинкой, внимательность и быстрота.

Сеть магазинов "Фора" ищет продавцов мясного отдела с зарплатой до 27 400 грн. Предлагают официальное трудоустройство, бесплатное обучение, возможность карьерного роста.

Водители-дальнобойщики в ПТК «Агромат» работают по маршруту по Украине на современных автомобилях Scania с полуприцепом Schmitz. Зарплата оговаривается индивидуально, есть официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные. График – 6 недель в рейсе, 2 недели дома. Работникам предоставляют телефон, комнату отдыха с душем, стиральной машиной и паркингом.

Большинство работодателей прямо отмечают: работа для пенсионеров – это не исключение. Главное – желание работать, ответственность и базовые навыки. Если вы ищете новые возможности или стабильный и достойный дополнительный доход, то это ваш хороший шанс.