Подорожчання проїзду в Київській області стало не просто черговою зміною вартості, а частиною глибшої кризи.

Подорожчання проїзду в Київській області стало болючим ударом для жителів низки приміських населених пунктів, які щодня користуються маршрутками до столиці ,повідомляє Politeka.

Особливо це відчули мешканці Обухова, Українки та прилеглих сіл. Тарифи на деяких маршрутах зросли майже вдвічі, викликаючи хвилю невдоволення серед пасажирів.

Із 6 лютого компанія ТОВ «Обухівтранс» запровадила нові розцінки: тепер поїздка з Обухова чи Українки до київських Видубичів коштує 70 гривень. А з села Долина до столиці — вже 115 грн. Перевізники пояснюють це різким зростанням витрат: подорожчали пальне, запчастини, страхування, а також витрати на обслуговування транспорту. За їхніми словами, тримати довоєнні ціни стало неможливо.

Водії маршруток зізнаються, що рішення непопулярне, але вимушене. Без перегляду тарифів доведеться зменшувати кількість рейсів, а з часом — і повністю припинити обслуговування окремих маршрутів.

Голова місцевої Асоціації перевізників Олексій Павленко зазначає, що найкращим рішенням було б поступове підвищення — поетапно, щороку на 10 гривень. Але час втрачено, і тепер доводиться діяти радикально.

Ціни на проїзд востаннє змінювали ще у 2022 році, відтоді собівартість перевезень зросла у рази, а тарифи залишалися незмінними. Тож нинішнє подорожчання проїзду в Київській області стало не просто черговою зміною вартості, а частиною глибшої кризи у сфері приміських перевезень.

Місцеві пасажири також сподіваються на те, що разом із зростанням вартості покращиться й якість перевезень

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.