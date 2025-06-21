Подорожание проезда в Киевской области стало не просто очередным изменением стоимости, а частью более глубокого кризиса.

Подорожание проезда в Киевской области стало болезненным ударом для жителей ряда пригородных населенных пунктов, ежедневно пользующихся маршрутками в столицу, сообщает Politeka.

Особенно это почувствовали жители Обухова, Украинки и близлежащих деревень. Тарифы на некоторых маршрутах выросли почти вдвое, вызывая волну недовольства среди пассажиров.

С 6 февраля компания ООО «Обуховтранс» ввела новые расценки: теперь поездка из Обухова или Украинки в киевские Выдубичи стоит 70 гривен. А из села Долина в столицу уже 115 грн. Перевозчики объясняют это резким ростом затрат: подорожали горючее, запчасти, страхование, а также затраты на обслуживание транспорта. По их словам, держать довоенные цены стало невозможно.

Водители маршруток признаются, что решение непопулярно, но вынуждено. Без просмотра тарифов придется уменьшать количество рейсов, а со временем и полностью прекратить обслуживание отдельных маршрутов.

Глава местной Ассоциации перевозчиков Алексей Павленко отмечает, что лучшим решением было бы постепенное повышение — поэтапно, ежегодно на 10 гривен. Но время упущено, и теперь приходится действовать радикально.

Цены на проезд последний раз менялись еще в 2022 году, с тех пор себестоимость перевозок выросла в разы, а тарифы оставались неизменными. Так что нынешнее подорожание проезда в Киевской области стало не просто очередным изменением стоимости, а частью более глубокого кризиса в сфере пригородных перевозок.

Местные пассажиры также надеются, что вместе с ростом стоимости улучшится и качество перевозок.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.