У кількох населених пунктах у Вінницькій області на кінець місяця запланований графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області вже оприлюднено, повідомляє Politeka.

Місцевих мешканців просять поставитися до змін з розумінням, адже йдеться про профілактику задля безпеки. Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області охоплює населені пункти одразу з кількох районів.

Так, у селах Дубина, Жежелів, Гурівці, Бродецьке та Непедівка, які належать до Глухівської громади, блакитне паливо перекриють з восьмої ранку 25 числа і до вечора 26-го. Причина полягає у плановому ремонті на газорозподільних мережах.

У цей час фахівці проводитимуть роботи для підтримки систем у належному стані. Подібна ситуація очікується і в Хмільницькому районі, де газопостачання тимчасово призупинять у селищі Уланів та селах Пагурці, Тараски, Чепелі, Великий Острожок, Воронівці, Лозна й Чернятинці.

Тут незручності триватимуть аж до 4 липня. Усі роботи проводяться місцевою філією «Газорозподільних мереж України». Вони спрямовані на те, щоби забезпечити безперебійну та безпечну подачу блакитного палива надалі.

Жителів просять перекрити крани на газових трубах ще до моменту зупинки постачання. А після завершення робіт обов’язково надати доступ до приміщень, аби фахівці могли перевірити стан обладнання і безпечно поновити подачу.

Графік відключення газу на тиждень з 23 до 29 червня у Вінницькій області зачіпає також частину будинків у Тростянці, Ободівці та Новій Ободівці. Зокрема, у Тростянці 23, 24 та 25 числа не буде блакитного палива в багатоквартирних будинках на Шкільній, 21, 23, 25.

А 26 та 27-го незручності доведеться терпіти мешканцям будинку 27. У цей період фахівці працюватимуть над обслуговуванням внутрішньобудинкових систем.

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