В нескольких населенных пунктах в Винницкой области на конец месяца запланирован график отключения газа на неделю с 23 по 29 июня.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области уже обнародован, сообщает Politeka.

Местных жителей просят отнестись к изменениям с пониманием, ведь речь идет о профилактике безопасности. График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области охватывает населенные пункты сразу из нескольких районов.

Так, в селах Дубина, Жежелей, Гуровцы, Бродецкое и Непедовка, принадлежащих к Глуховской общине, голубое топливо перекроют с восьми утра 25 числа и до вечера 26-го. Причина в плановом ремонте на газораспределительных сетях.

В это время специалисты будут проводить работы по поддержанию систем в надлежащем состоянии. Подобная ситуация ожидается и в Хмельницком районе, где газоснабжение временно приостановят в поселке Уланов и селах Пагурцы, Тараски, Чепели, Большой Острожок, Вороновцы, Лозна и Чернятинцы.

Здесь неудобства продлятся до 4 июля. Все работы проводятся местным филиалом Газораспределительных сетей Украины. Они направлены на то, чтобы обеспечить бесперебойную и безопасную подачу голубого топлива в дальнейшем.

Жителей просят перекрыть краны на газовых трубах еще до момента остановки поставок. А после завершения работ обязательно предоставить доступ в помещения, чтобы специалисты могли проверить состояние оборудования и безопасно восстановить подачу.

График отключения газа на неделю с 23 по 29 июня в Винницкой области затрагивает также часть домов в Тростянце, Ободовке и Новой Ободовке. В частности, в Тростянке 23, 24 и 25 числа не будет голубого топлива в многоквартирных домах на Школьной, 21, 23, 25.

А 26 и 27-го неудобства придется терпеть жильцам дома 27. В этот период специалисты будут работать над обслуживанием внутридомовых систем.

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