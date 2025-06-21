На тлі загального обговорення теми підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні, компанія «Нафтогаз України» повідомила приємну новину для споживачів, передає Politeka.

Газопостачальна компанія продовжила дію тарифного плану «Фіксований» до 30 квітня 2026 року. Це означає, що понад 98% побутових клієнтів і надалі платитимуть 7,96 гривень за кубометр газу без змін — принаймні до кінця опалювального сезону 2025/2026.

Рішення залишити тариф на незмінному рівні ухвалено з урахуванням чинної заборони на підвищення цін на газ для населення. Наприклад, родина з трьох осіб, яка користується лише газовою плитою, щомісяця сплачуватиме приблизно 79 грн за 9,9 кубометра газу. До суми додається окрема плата за транспортування, що залежить від регіону проживання.

Також компанія надає 1% знижки клієнтам, які сплачують за газ до 15 числа місяця через онлайн-платформу «Нафтогазу». Ця знижка не враховується в поточному рахунку, а застосовується до наступного. В компанії підкреслюють важливість своєчасної оплати, адже кожна гривня сприяє стабільному газопостачанню та підтримці економіки України.

Таким чином, українці можуть бути певні: підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні, зокрема на газ не відбудеться, навіть попри загрозу подальших змін.

До слова, попри такі хороші новини, в деяких областях все ж зростають ціни на комуналку. Так, на Запоріжчині затвердили нові ціни на воду. Для населення вартість водопостачання становить 39,45 грн/м³, водовідведення — 37,68 грн/м³ без ПДВ. Для суб’єктів господарювання тариф на водопостачання встановлено на рівні 21,79 грн/м³.

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