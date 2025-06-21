На фоне всеобщего обсуждения темы повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине, компания «Нафтогаз Украины» сообщила приятную новость для потребителей, передает Politeka.

Газоснабжающая компания продлила действие тарифного плана «Фиксированный» до 30 апреля 2026 года. Это означает, что более 98% бытовых клиентов и дальше будут платить 7,96 гривень за кубометр газа без изменений — по крайней мере, до конца отопительного сезона 2025/2026.

Решение оставить тариф на неизменном уровне принято с учетом действующего запрета на повышение цен на газ для населения. Например, семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, будет ежемесячно платить примерно 79 грн за 9,9 кубометра газа.

Также компания предоставляет 1% скидки клиентам, платящим за газ до 15 числа месяца через онлайн-платформу «Нафтогаза». Эта скидка не учитывается в текущем счете, а применяется к следующему. В компании подчеркивают важность своевременной оплаты, ведь каждая гривна способствует стабильному газоснабжению и поддержке экономики Украины.

Таким образом, украинцы могут быть уверены: повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине, в частности, на газ не произойдет, даже несмотря на угрозу дальнейших изменений.

Кстати, несмотря на такие хорошие новости, в некоторых областях все же растут цены на коммуналку. Так, в Запорожской области утвердили новые цены на воду. Для населения стоимость водоснабжения составляет 39,45 грн/м³, водоотвод – 37,68 грн/м³ без НДС. Для хозяйствующих субъектов тариф на водоснабжение установлен на уровне 21,79 грн/м³.

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