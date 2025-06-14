Навіть до підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області ціни в тут були одними з найвищих в Україні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області відбулося з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Запорізька обласна державна адміністрація затвердила нові ціни на воду для КП «Облводоканал» розпорядженням №554 від 23 травня.

Для населення вартість водопостачання становить 39,45 грн/м³, водовідведення — 37,68 грн/м³ без ПДВ. Для суб’єктів господарювання тариф на водопостачання встановлено на рівні 21,79 грн/м³.

Варто зазначити, що навіть до підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області ціни на воду в тут були одними з найвищих в Україні, а з ПДВ кубометр для сільських мешканців коштував 65,556 грн.

За даними AgroReview, загалом в Україні за рік із квітня 2024-го по квітень 2025-го розцінки зросли на 20,1%. Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%. Інші послуги, як-от управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття, утримання житла, водопостачання та каналізація, зросли менш суттєво.

Водночас ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися стабільними. У 2025 році найбільше зросли тарифи на управління багатоквартирними будинками — на 10,3%, а водопостачання подорожчало лише на 0,7%.

Такі зміни у розцінках змушують мешканців ретельно планувати витрати.

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