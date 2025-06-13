Дефіцит продуктів у Запоріжжі вплине не лише на ринок, а й на щоденний бюджет сімей.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі набирає обертів і вже найближчими місяцями може стати серйозною проблемою для мешканців регіону, повідомляє Politeka.

Особливо відчутним буде дефіцит сезонних фруктів — абрикосів, персиків та черешні. Через це очікується суттєве зростання цін у супермаркетах.

Основними причинами нестачі є несприятливі погодні умови: весняні заморозки значно зменшили врожай. Окрім того, імпорт фруктів у країну знизився через логістичні проблеми, а подорожчання добрив і пального підвищило собівартість продукції. Це призвело до загального дефіциту і подорожчання.

За прогнозами експертів, ціни на ці фрукти можуть зрости на 30-50% порівняно з минулим роком. Українцям радять заздалегідь планувати покупки і розглянути альтернативні варіанти: заморожені чи консервовані продукти. Таким чином, дефіцит продуктів у Запоріжжі вплине не лише на ринок, а й на щоденний бюджет сімей.

Ситуація, що склалася, змушує споживачів більш свідомо ставитись до вибору продуктів і планувати покупки заздалегідь. Місцеві фермери закликають підтримувати вітчизняного виробника, щоб зменшити залежність від імпорту.

Експерти також радять українцям звертати увагу на сезонні альтернативи, які можуть стати гарною заміною у раціоні.

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